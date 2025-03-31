Что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года
Так, с 5 апреля 2025 года мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Соответствующие поправки внесены в законодательство РК.
Теперь передвигаться на мопедах можно только после их регистрации в полиции, прохождения техосмотра, оформления страхового полиса ГПО и при наличии водительского удостоверения категории A1.
Вместе с тем определен перечень документов для регистрации мопеда.
Соответствующие дополнения МВД внесло в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.
Для регистрации мопеда владелец (представитель владельца) представляет:
- документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности), или в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу свидетельства о регистрации (СРТС) и государственного номера транспортного средства (ГРНЗ);
- заявление о государственной регистрации мопеда;
- технический документ (при наличии) или сведения о технических характеристиках мопеда;
- при отсутствии идентификационного номера мопеда идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий;
- акт осмотра транспортного средства;
- прежний СРТС и ГРНЗ (при их наличии);
- договор или доверенность в случаях обращения представителя владельца.
Согласно поправкам в Правила дорожного движения, водитель и пассажиры мопеда должны быть в застегнутом мотошлеме.
При этом водителям запрещается:
- управлять мотоциклом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- управлять мотоциклом или мопедом на одном колесе, а равно располагаться вне места, предназначенного для управления данным транспортным средством;
- перевозить на мотоциклах или мопедах, а также на специальных приспособлениях груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за их габариты, или груз, мешающий управлению.
В свою очередь пассажирам запретили вставать на опоры для ног или сиденье во время движения мотоцикла или мопеда.
Ранее в МВД рассказали, как правильно регистрировать мопеды.