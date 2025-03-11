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Политика

Токаев впервые принял Берика Уали в должности акима области Абай

Берик Уали, аким области Абай, Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:59 Фото: akorda.kz
11 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Берика Уали. Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Аким сообщил о проведении детального анализа расходной и доходной частей областного бюджета. По итогам анализа были определены приоритетные направления дальнейшего финансирования, а оптимизированные средства в первую очередь будут направлены на решение актуальных проблем.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тыс. рабочих мест. Ожидается, что 6 проектов будут реализованы уже в этом году.

Берик Уали проинформировал президента о состоянии социальных объектов и коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в соответствии с запросами населения планируется построить школы и детские сады, модернизировать объекты культуры и здравоохранения. Кроме того, одной из актуальных задач остается решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, особенно в Семее.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 5 объектов и дворец школьников. Через реку Иртыш возводится еще один мост и разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию подвесного моста в областном центре. Прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг Семея, которая позволит перераспределить транспортный поток и снизить нагрузку на подвесной мост.

Глава государства отметил, что решение социально-экономических проблем региона будет способствовать повышению благосостояния жителей. Он поручил акиму совместно с Правительством проработать пути ускоренного развития региона и поэтапного решения актуальных задач.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость принятия дальнейших мер по развитию обрабатывающей промышленности в регионе, созданию новых постоянных рабочих мест, благоустройству и развитию инфраструктуры областного центра. Президент также указал на важность достойного проведения юбилейных мероприятий к 180-летию великого Абая", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Берик Уали был назначен акимом области Абай 17 февраля 2025 года. О том, кто еще претендовал на этот пост, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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