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Политика

Берик Уали назначен акимом Абайской области

Берик Уали назначен акимом Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 14:54 Фото: akorda.kz
Новым акимом Абайской области стал Берик Уали. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 февраля 2025 года, стало известно из сайта Акорды.

"Назначить Уали Берика акимом Абайской области, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе, который подписал президент.

Берик Уали родился в 1977 году на востоке Казахстана. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности "Киноведение", Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Журналистика" (магистратура), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1997 году репортером информационной программы "Новости Алматы" телекомпании "Таң". С 1998 по 2019 год занимал различные должности на телеканале НТК, в телерадиокомпании 31 Канал, в АО "Агентство "Хабар", ТОО "Нұр-Медиа" при партии "Нур Отан" (ныне – Amanat), в акимате Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанской области), в Министерстве по инвестициям и развитию РК, на национальном телеканале "Қазақстан", в акимате Жамбылской области.

В 2019-2022 годы был пресс-секретарем президента РК, а в 2022-2023 годы – председателем правления АО "Агентство "Хабар".

До нового назначения, с 12 сентября 2023 года, занимал должность советника президента – пресс-секретаря президента РК.

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Напомним, с июня 2022 года акимом Абайской области был Нурлан Уранхаев. 14 февраля 2025 года он был освобожден от занимаемой должности указом главы государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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