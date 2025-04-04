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Общество

Как в МВД планируют перевоспитать нарушителей-самокатчиков

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК 4 апреля 2025 года рассказал, как планируется навести порядок с самокатчиками, нарушающими правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Он считает, что, в первую очередь, необходимо развивать инфраструктуру и строить велосипедные дорожки, как принято в развитых странах. Там самокаты и велосипеды передвигаются отдельно от пешеходов.

"На сегодня везде и сразу построить велодорожки нет возможности, но мы проводим работу с местными исполнительными органами и агрегаторами, которые предоставляют самокаты в аренду. Проводится обследование, где больше всего эксплуатируются эти самокаты, в каких районах мегаполиса, и там необходимо будет начинать строительство этих дорожек", – сказал Кайсар Султанбаев.

Он пояснил, что если самокатчики и дальше будут нарушать ПДД, то МВД по аналогии с мопедами обяжет владельцев регистрировать самокаты и получать водительские удостоверения. Тогда полицейские смогут привлекать самокатчиков к административной ответственности, как участников дорожного движения.

"Сезон открыт, уже выявлено около 1,5 тысячи нарушений, имеются ДТП с пострадавшими, и чтобы минимизировать их, обращаюсь ко всем пользователям. Соблюдайте правила дорожного движения!" – сказал Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что водители электросамокатов должны передвигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств. На проезжие части допускаются лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение и обязательно в шлеме.

Также допускается движение по тротуару, но у пешехода есть приоритет, то есть водитель электросамоката не должен создавать опасности для движения пешеходов.

"Водителям электросамокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, буксировать другой транспорт, передвигаться в темное время суток без светоотражающего предмета", – рассказал представитель МВД.

Ранее сообщалось, что прокат самокатов стал недоступным для алматинцев.

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Бауыржан Муканов
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