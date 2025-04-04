Смерть 7-летней девочки на глазах у матери в Алматы: комментарий МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК 4 апреля 2025 года прокомментировал гибель 7-летней девочки в ДТП в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правила дорожного движения. Мама девочки, которая шла из школы, находилась на противоположной стороне и трагедия разыгралась на ее глазах. На пешеходном переходе девочка испугалась автобуса, который не уступил ей дорогу. Из-за этого она сделала шаг назад к грузовику. Водитель не увидел пешехода, так она находилась в слепой зоне.

"В рамках уголовного дела всем будет дана оценка и каждый ответит по закону. Кто виноват, тот и будет отвечать за это ДТП. Предварительно, уже водителя автобуса привлекли к ответственности за то, что он на пешеходном переходе не пропустил пешехода", – сказал Кайсар Султанбаев.

Глава комитета добавил, что на сегодня ужесточены требования к автошколам по подготовке водителей. Дополнительно с владельцами автопарков проводится профилактическая работа. Им сообщают о нарушениях на линии и делают работу над ошибками.

Материал по теме Смерть школьницы на глазах у матери в Алматы: стали известны подробности

2 апреля 2025 года в Алматы водитель грузовика допустил наезд на 7-летнюю девочку. Она скончалась на месте происшествия.