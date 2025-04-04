Названы сроки ввода в эксплуатацию двух алматинских ТЭЦ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов 4 апреля 2025 года озвучил, что две алматинские ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, передает Zakon.kz.
Спикер рассказал, что реализуется модернизация алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, и сейчас идет очень активная фаза строительства.
"Оборудование уже находится в пути. В 2025 году, с мая по октябрь примерно, оборудование для обеих станций уже придет. Монтажные работы сейчас проводятся в плановом режиме. Стоит отметить, что монтаж оборудования будет во втором полугодии 2025 года и в течение 2026 года", – озвучил он.
По его словам, обе ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
"Одним большим и важным проектом для юга Казахстана является строительство парогазовой станции, реализуемой совместно с катарскими партнерами. Здесь выделен земельный участок, сейчас определяем компоновку. В конце года планируем заключить EPC-контракт. Ввод в эксплуатацию планируется ориентировочно до конца 2028 года", – дополнил председатель правления АО "Самрук-Энерго".
Он также рассказал, как планируется реализовать проект строительства ГРЭС-3 в Экибастузе. Кайрат Максутов отметил, что проект предусматривает создание инновационной станции на технологии чистого угля в Экибастузском регионе.
"Запасы угля на месторождении "Богатырь Комир" очень значительные, поэтому, я думаю, мы будем продолжать строить угольные станции. Пока не будет ликвидирован дефицит электроэнергии, базовые мощности нам необходимы. Таких станций сейчас в Казахстане нет, но они успешно эксплуатируются в Китае. Здесь мы рассматриваем партнерство с несколькими потенциальными зарубежными инвесторами, которые будут выбраны на международном тендере. На ГРЭС-3 будет использовано оборудование с новейшими технологиями, с минимальными выбросами загрязняющих веществ. Мы ожидаем, что до конца полугодия Министерство энергетики РК объявит тендер и выберет инвестора", – дополнил он.
Ранее стало известно, на каком этапе находится строительство трех новых ТЭЦ в Казахстане.
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