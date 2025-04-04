Названы сроки ввода в эксплуатацию двух алматинских ТЭЦ

Спикер рассказал, что реализуется модернизация алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, и сейчас идет очень активная фаза строительства.

"Одним большим и важным проектом для юга Казахстана является строительство парогазовой станции, реализуемой совместно с катарскими партнерами. Здесь выделен земельный участок, сейчас определяем компоновку. В конце года планируем заключить EPC-контракт. Ввод в эксплуатацию планируется ориентировочно до конца 2028 года", – дополнил председатель правления АО "Самрук-Энерго".

По его словам, обе ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Он также рассказал, как планируется реализовать проект строительства ГРЭС-3 в Экибастузе. Кайрат Максутов отметил, что проект предусматривает создание инновационной станции на технологии чистого угля в Экибастузском регионе.