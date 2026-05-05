Экономика и бизнес

Бектенов поинтересовался сроками реализации проекта ТЭЦ-3 в Алматы

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов на брифинге в правительстве заверил, что сроки по ТЭЦ-3 в Алматы не сдвигаются, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов во время заседания уточнил у главы "Самрук-Энерго" по Алматинской ТЭЦ-3.

"Согласно поступившей ко мне информации, имеются факты нарушения сроков. Вы же помните об этом? Необходимо своевременно все закончить – это ваша персональная ответственность. Второе: в прошлый отопительный период на Экибастузских ГРЭС-1 и 2 отмечался рост внеплановых ситуаций и ремонтов. Какие работы проводятся по этим источникам генерации?" – озвучил он.

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов ответил, что станции были запущены 30-40 лет назад, поэтому основное оборудование находится в длительной эксплуатации, имеется физический износ.

"Несмотря на это, мы решаем вопросы полного финансирования ремонтных работ – финансирование ежегодно увеличивается. Особое внимание уделяется качественному проведению ремонтных работ. Принимаемые меры должны дать результат – количество внеплановых ремонтов будет сокращено", – ответил он.

В связи с этим Олжас Бектенов подчеркнул, что Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 являются ключевыми источниками генерации, и поручил держать их на особом контроле.

"По ТЭЦ-3 сроки мы не сдвигаем, то есть обозначен срок завершения выдачи в сеть электроэнергии с ТЭЦ-3, с новой газовой станции – декабрь 2026 года. Что касается подрядчика, то это KBI Energy Group. Там в консорциуме еще есть компании, но лидер консорциума – KBI Energy Group, подрядчик по ТЭЦ-3", – сказал Кайрат Максутов по поводу ТЭЦ в Алматы.

Еще в 2020 году сообщалось, что алматинские ТЭЦ переведут на газ. В апреле 2023 года стало известно, что модернизация ТЭЦ-2 Алматы затянулась.

15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что проекты по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на газ находятся в стадии реализации и должны быть завершены до конца 2026 года.

Екатерина Елисеева
