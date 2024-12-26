#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.93
536.04
5.18
Экономика и бизнес

На Экибастузской ГРЭС-1 введен в эксплуатацию энергоблок №1

Введен в эксплуатацию энергоблок, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:14 Фото: пресс-служба "Самрук-Энерго"
На Экибастузской ГРЭС-1 состоялось подписание акта ввода энергоблока №1 в эксплуатацию. В значимом в сфере энергетики событии приняли участие вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Реализация проекта по восстановлению энергоблока №1 позволила Экибастузской ГРЭС-1 впервые за последние 30 лет работать на полную мощность в восьмиблочном режиме. Таким образом, мощность станции увеличилась до 4000 МВт.

Проект реализован АО "Самрук-Энерго", дочерней компанией АО "Самрук-Қазына" и является частью масштабной программы по модернизации ключевых энергетических объектов.

Введен в эксплуатацию энергоблок, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:14

Фото: пресс-служба "Самрук-Энерго"

В рамках проекта на ЭГРЭС-1 установлены модернизированный энергоблок мощностью 540 МВт с улучшенными показателями по энергоэффективности, новое котельное и турбинное оборудование, электрофильтры для снижения выбросов загрязняющих веществ и современная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Ввод в эксплуатацию энергоблока №1 создаст новые рабочие места, планируется привлечь дополнительно порядка 400 специалистов. Также увеличение мощности электростанции окажет мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики.

В целом, реализация проекта позволит обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение потребителей, промышленных предприятий, а также покроет дефицит электроэнергии и станет важным шагом в обеспечении энергетической независимости страны.

Введен в эксплуатацию энергоблок, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:14

Фото: пресс-служба "Самрук-Энерго"

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Как в Казахстане поддерживают экспорт
Экономика и бизнес
11:01, Сегодня
Как в Казахстане поддерживают экспорт
Казахстан в центре транспортных инноваций: в Астане вручили награды премии "Магистраль Awards 2024"
Экономика и бизнес
16:01, 25 декабря 2024
Казахстан в центре транспортных инноваций: в Астане вручили награды премии "Магистраль Awards 2024"
В Жамбылской области в рамках проекта "Дорога бизнесу" защищены права более 2000 предпринимателей
Экономика и бизнес
10:04, 25 декабря 2024
В Жамбылской области в рамках проекта "Дорога бизнесу" защищены права более 2000 предпринимателей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: