На Экибастузской ГРЭС-1 введен в эксплуатацию энергоблок №1

На Экибастузской ГРЭС-1 состоялось подписание акта ввода энергоблока №1 в эксплуатацию. В значимом в сфере энергетики событии приняли участие вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Реализация проекта по восстановлению энергоблока №1 позволила Экибастузской ГРЭС-1 впервые за последние 30 лет работать на полную мощность в восьмиблочном режиме. Таким образом, мощность станции увеличилась до 4000 МВт.

Проект реализован АО "Самрук-Энерго", дочерней компанией АО "Самрук-Қазына" и является частью масштабной программы по модернизации ключевых энергетических объектов.

Фото: пресс-служба "Самрук-Энерго"

В рамках проекта на ЭГРЭС-1 установлены модернизированный энергоблок мощностью 540 МВт с улучшенными показателями по энергоэффективности, новое котельное и турбинное оборудование, электрофильтры для снижения выбросов загрязняющих веществ и современная автоматизированная система управления технологическими процессами.

Ввод в эксплуатацию энергоблока №1 создаст новые рабочие места, планируется привлечь дополнительно порядка 400 специалистов. Также увеличение мощности электростанции окажет мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики.

В целом, реализация проекта позволит обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение потребителей, промышленных предприятий, а также покроет дефицит электроэнергии и станет важным шагом в обеспечении энергетической независимости страны.