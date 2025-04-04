Алматинцев ждет резкое изменение погоды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Если сегодня, 4 апреля 2025 года, жители Алматы смогли согреться в лучах весеннего солнца, фиксируя температуру в 22 градуса, то уже 5 апреля горожан ожидают гроза и сильный ветер. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступил с рекомендациями, сообщает Zakon.kz.
ДЧС, ссылаясь на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет", отмечает, что 5 апреля 2025 года в Алматы пройдет сильный дождь с грозой. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
"Гостей и туристов города убедительно просят соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"Пресс-служба ДЧС Алматы
Специалисты подчеркивают, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.
Также владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Если же дождь застал вас на улице:
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не оставляйте автомобили под деревьями;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей.
Кроме того, есть обращение и к пешеходам.
"Проявите осторожность. Помните, что вас не видно во время дождя!"Пресс-служба ДЧС Алматы
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