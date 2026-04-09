Декретные выплаты: что нужно знать казахстанским мамам о подаче документов

Сегодня, 9 апреля 2026 года, в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, когда можно оформить декретные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Причиной этому послужил вопрос жительницы Казахстана. Она уточнила, что уже вышла в декретный отпуск, но еще не подала документы на выплаты.

"Могу ли я оформить декретные сейчас?" – спрашивает женщина.

Специалисты подчеркнули, что заявление на назначение декретных выплат можно подать после выхода в декрет.

"Для этого необходимо обратиться в ЦОН или подать заявку через портал электронного правительства, предоставив больничный лист по беременности и родам, удостоверение личности и банковские реквизиты". НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Выплаты, уточнили в корпорации, будут назначены после подачи документов.

Ранее казахстанцам раскрыли главное условие оформления детского паспорта.