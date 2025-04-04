Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Как органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком: в Министерстве просвещения утвердили правила.
- Для кандидатов на службу в органы полиции МВД будет рассчитывать цифровой рейтинг.
- Кто из казахстанцев может стать приемным профессиональным воспитателем: министр просвещения принял Положение о приемных профессиональных семьях.
- Какая информация должна быть на сайтах госорганов: в Министерстве культуры утвердили требования.
- 3000 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году.
- Академическую мобильность внедряют в казахстанских колледжах: студенты и преподаватели смогут учиться за рубежом.
- В Карту туристификации Казахстана включили более 80 новых объектов.
- Оформить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы можно через информационную систему migration.enbek.kz: Минтруда внесло поправки в Правила.
- Министерство торговли утвердило правила закупок на электронных торговых площадках.
- По каким основаниям фильмы будут признавать национальными: в Министерстве культуры приняли правила.
- Минздрав изменил процедуры присвоения квалификационных категорий медицинских работников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript