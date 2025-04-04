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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:15 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Как органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком: в Министерстве просвещения утвердили правила.
  • Для кандидатов на службу в органы полиции МВД будет рассчитывать цифровой рейтинг.
  • Кто из казахстанцев может стать приемным профессиональным воспитателем: министр просвещения принял Положение о приемных профессиональных семьях.
  • Какая информация должна быть на сайтах госорганов: в Министерстве культуры утвердили требования.
  • 3000 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году.
  • Академическую мобильность внедряют в казахстанских колледжах: студенты и преподаватели смогут учиться за рубежом.
  • В Карту туристификации Казахстана включили более 80 новых объектов.
  • Оформить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы можно через информационную систему migration.enbek.kz: Минтруда внесло поправки в Правила.
  • Министерство торговли утвердило правила закупок на электронных торговых площадках.
  • По каким основаниям фильмы будут признавать национальными: в Министерстве культуры приняли правила.
  • Минздрав изменил процедуры присвоения квалификационных категорий медицинских работников.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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