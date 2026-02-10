Новая система оплаты в автобусах Алматы: что важно знать пассажирам
Как отметили в AlmatyJoly 10 февраля 2026 года, Avtobys – современное цифровое решение, уже работающее в других городах Казахстана.
Для начала работы можно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек.
Как можно оплатить проезд
Новая система позволяет принимать оплату проезда так, как удобно пассажиру. Они смогут выбрать оплату проезда через:
- банковскую карту;
- транспортную карту;
- Apple Pay, Samsung Pay u Google Pay;
- мобильное приложение Avtobys (QR-код, NFC, Bluetooth);
- приложения банков и сотовых операторов;
- номер транспорта.
Подчеркивается, что оплата проезда через новую систему производится без наличных и лишних действий.
Для льготных категорий
Также сообщается, что в приложении новой системы можно оформить льготные тарифы, без посещения офисов и бумажных документов.
Польза для пассажиров
Вместе с тем отмечается, что Avtobys позволяет:
- отслеживать движение транспорта онлайн;
- видеть прогноз прибытия;
- планировать маршруты.
Польза для города
Цифровая система позволяет:
- учитывать реальные поездки;
- снижать безбилетный проезд;
- точнее планировать маршруты;
- принимать решения на основе данных.
Прозрачный учет помогает выстраивать справедливую модель субсидирования общественного транспорта.
Как будет проходить внедрение
Внедрение новой системы в Алматы будет проходить поэтапно: сначала Avtobys начнет работать на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Все это, как подчеркивается, без резких изменений для пассажиров.
При этом, как отметили в акимате, в южной столице продолжит работать и система "Онай" – все привычные способы оплаты сохраняются.
О том, что в Алматы начинается поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys, стало известно 7 февраля 2026 года.