Новая система оплаты в автобусах Алматы: что важно знать пассажирам

В Алматы началось поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys. О том, что нужно и важно знать не только пассажирам – в материале Zakon.kz.

Как отметили в AlmatyJoly 10 февраля 2026 года, Avtobys – современное цифровое решение, уже работающее в других городах Казахстана.

Для начала работы можно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек.

Как можно оплатить проезд

Новая система позволяет принимать оплату проезда так, как удобно пассажиру. Они смогут выбрать оплату проезда через:

банковскую карту;

транспортную карту;

Apple Pay, Samsung Pay u Google Pay;

мобильное приложение Avtobys (QR-код, NFC, Bluetooth);

приложения банков и сотовых операторов;

номер транспорта.

Подчеркивается, что оплата проезда через новую систему производится без наличных и лишних действий.

Для льготных категорий

Также сообщается, что в приложении новой системы можно оформить льготные тарифы, без посещения офисов и бумажных документов.

Польза для пассажиров

Вместе с тем отмечается, что Avtobys позволяет:

отслеживать движение транспорта онлайн;

видеть прогноз прибытия;

планировать маршруты.

Польза для города

Цифровая система позволяет:

учитывать реальные поездки;

снижать безбилетный проезд;

точнее планировать маршруты;

принимать решения на основе данных.

Прозрачный учет помогает выстраивать справедливую модель субсидирования общественного транспорта.

Как будет проходить внедрение

Внедрение новой системы в Алматы будет проходить поэтапно: сначала Avtobys начнет работать на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Все это, как подчеркивается, без резких изменений для пассажиров.

При этом, как отметили в акимате, в южной столице продолжит работать и система "Онай" – все привычные способы оплаты сохраняются.

О том, что в Алматы начинается поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys, стало известно 7 февраля 2026 года.