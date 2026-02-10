#Казахстан в сравнении
Общество

Новая система оплаты в автобусах Алматы: что важно знать пассажирам

новая система оплаты проезда, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 09:42 Фото: Telegram/AlmatyJoly
В Алматы началось поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys. О том, что нужно и важно знать не только пассажирам – в материале Zakon.kz.

Как отметили в AlmatyJoly 10 февраля 2026 года, Avtobys – современное цифровое решение, уже работающее в других городах Казахстана.

Для начала работы можно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек.

Как можно оплатить проезд

Новая система позволяет принимать оплату проезда так, как удобно пассажиру. Они смогут выбрать оплату проезда через:

  • банковскую карту;
  • транспортную карту;
  • Apple Pay, Samsung Pay u Google Pay;
  • мобильное приложение Avtobys (QR-код, NFC, Bluetooth);
  • приложения банков и сотовых операторов;
  • номер транспорта.

Подчеркивается, что оплата проезда через новую систему производится без наличных и лишних действий.

Для льготных категорий

Также сообщается, что в приложении новой системы можно оформить льготные тарифы, без посещения офисов и бумажных документов.

Польза для пассажиров

Вместе с тем отмечается, что Avtobys позволяет:

  • отслеживать движение транспорта онлайн;
  • видеть прогноз прибытия;
  • планировать маршруты.

Польза для города

Цифровая система позволяет:

  • учитывать реальные поездки;
  • снижать безбилетный проезд;
  • точнее планировать маршруты;
  • принимать решения на основе данных.

Прозрачный учет помогает выстраивать справедливую модель субсидирования общественного транспорта.

Как будет проходить внедрение

Внедрение новой системы в Алматы будет проходить поэтапно: сначала Avtobys начнет работать на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Все это, как подчеркивается, без резких изменений для пассажиров.

При этом, как отметили в акимате, в южной столице продолжит работать и система "Онай" – все привычные способы оплаты сохраняются.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 09:42
"Зайцы" на маршруте: как безбилетники вредят общественному транспорту

О том, что в Алматы начинается поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys, стало известно 7 февраля 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
