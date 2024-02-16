Непогода в Алматы: как снегопад отразился на работе аэропорта

Сегодня, 16 февраля 2024 года, в аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов из-за резкого ухудшения погодных условий – в южной столице с утра начался сильный снегопад, сообщает Zakon.kz.

О задержках рейсов заявили в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы (ливневый снег) наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В пресс-службе уточнили, что на данный момент задерживаются 12 рейсов.

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Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.