На юге град и шквальный ветер: какая погода ожидает казахстанцев 7 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 7 апреля 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

На большей части территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди и грозы.

"Лишь восточные регионы будут находиться под влиянием отрога антициклона, который принесет им погоду без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Сильный дождь прогнозирует в ночь на 7 апреля на юге, западе и северо-западе страны, днем осадки пройдут и в центре Казахстана.

В целом по республике ожидаются туман и усиление ветра. На юге он будет шквальным. Днем, 7 апреля, жителей запада и юга страны предупреждают о выпадении града.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается переменчивая погода, но в середине недели установятся жаркие дни, а осадки прекратятся.