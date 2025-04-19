Ночные заморозки и пыльные бури: какая погода ожидает казахстанцев 20 апреля

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 20 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории страны климатические условия будет диктовать отрог антициклона.

"В целом по Казахстану 20 апреля ожидается отсутствие осадков, лишь на севере, в центре и в горных районах юго-востока страны сохранится неустойчивый характер погоды, возможны дожди и снег", – сообщили синоптики.

По республике ожидается усиление ветра. На юго-западе и северо-западе страны возможны пыльные бури, в горных районах юго-востока, а также в центре Казахстана ночью и утром – туман.

Ночью на северо-востоке прогнозируют гололед, а днем на севере страны возможна гроза.

Ночью на востоке, а также в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса, на юге Жамбылской области на поверхности почвы возможно подморозит до -1°.

В Астане 20 апреля переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +19+21°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +14+16°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +20+22°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. Согласно их данным, жителей мегаполиса ждет существенное потепление, но с осадками и сильным ветром.