Дожди на юге и западе: какая погода ожидает казахстанцев 31 марта
По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.
"Только на юге, юго-востоке и западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью ожидаются осадки, днем дождь", – сообщили в РПГ "Казгидромет".
На востоке, юго-востоке Казахстана прогнозируют усиление ветра, на востоке – пыльную бурю. На западе, юге, юго-востоке и в центре страны – туманы.
В Астане 31 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы в ближайшую неделю.