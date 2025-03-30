Дожди на юге и западе: какая погода ожидает казахстанцев 31 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 31 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юге, юго-востоке и западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью ожидаются осадки, днем дождь", – сообщили в РПГ "Казгидромет".

На востоке, юго-востоке Казахстана прогнозируют усиление ветра, на востоке – пыльную бурю. На западе, юге, юго-востоке и в центре страны – туманы.

В Астане 31 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы в ближайшую неделю.