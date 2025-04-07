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Общество

Отопительный сезон завершится в Шымкенте 7 апреля

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 05:25 Фото: Zakon.kz
С 7 апреля в третьем мегаполисе страны отопительный сезон официально завершится, сообщает Zakon.kz.

Данная мера вызвана в соответствии с распоряжением акима города Шымкент в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением погоды, передает пресс-служба городского акимата. По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.

В случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ в наружных системах отопления, акимат рекомендует обратиться в управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент или в диспетчерскую службу ГКП "Энергоцентр-3".

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 апреля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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