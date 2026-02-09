#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Полмиллиарда тенге украли под видом медуслуг на западе Казахстана

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
В деятельности медицинских организаций Мангистауской области выявлены серьезные системные нарушения. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы региональной прокуратуры.

Так, были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения.

К примеру, в ходе проверки одной из организаций выявлено хищение бюджетных средств свыше 600 миллионов тенге.

"Денежные средства незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета", – сказано в сообщении прокуратуры за 9 февраля 2026 года.

Кроме того, установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия.

Теперь по указанным обстоятельствам прокуратурой области начаты досудебные расследования.

3 февраля мы еще писали, что прокуроры выявили нарушения при ремонте больницы в Жамбылской области. Тогда подрядчику необоснованно было выплачено более 16 млн тенге на основании фиктивных актов выполненных строительных работ.

