Полмиллиарда тенге украли под видом медуслуг на западе Казахстана

В деятельности медицинских организаций Мангистауской области выявлены серьезные системные нарушения. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы региональной прокуратуры.

Так, были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения.

К примеру, в ходе проверки одной из организаций выявлено хищение бюджетных средств свыше 600 миллионов тенге.

"Денежные средства незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета", – сказано в сообщении прокуратуры за 9 февраля 2026 года.

Кроме того, установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия.

Теперь по указанным обстоятельствам прокуратурой области начаты досудебные расследования.

