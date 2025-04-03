Казахстанец пришел в суд для дачи показаний и оказался за решеткой

Житель Туркестанской области лишился свободы на 5,5 года за дачу заведомо ложных показаний. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.

7 августа 2024 года суд приговорил подсудимого, совершившего указанные преступления, к 12 годам лишения свободы и вынес частное постановление о рассмотрении необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.

"В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным по ч. 2 ст. 420 УК РК за дачу ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого уголовного дела и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

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