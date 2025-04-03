#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
События

Казахстанец пришел в суд для дачи показаний и оказался за решеткой

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:38 Фото: pixabay
Житель Туркестанской области лишился свободы на 5,5 года за дачу заведомо ложных показаний. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.

7 августа 2024 года суд приговорил подсудимого, совершившего указанные преступления, к 12 годам лишения свободы и вынес частное постановление о рассмотрении необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.

"В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным по ч. 2 ст. 420 УК РК за дачу ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого уголовного дела и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев".Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что казахстанке пришлось обращаться в суд после неудачного похода к косметологу. Она смогла отсудить 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: