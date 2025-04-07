Правда ли, что прививки повреждают головной мозг и сердце ребенка

В социальных сетях распространяется видео, в котором вирусолог из США Роберт Уоллес Мэлоун предупреждает об опасности вакцинации для детей. Якобы прививки повреждают головной мозг и сердце, а также приводят к генетическим изменениям в иммунной системе ребенка, сообщает Zakon.kz.

Но специалисты stopfake.kz поспешили опровергнуть это:

"В действительности это фейк. Роберт Мэлоун известен своими спорными заявлениями о "вреде" вакцинации. На самом деле нет научно обоснованных и независимых исследований, которые бы подтверждали его точку зрения".

Фото: stopfake.kz

К примеру, в ноябре 2021 года Мэлоун опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) фальшивое видео, в котором утверждал, что смерти спортсменов якобы связаны с вакцинацией от COVID-19.

В одном из случаев скончался 17-летний футболист из Индианы Джейк Уэст. Он умер от внезапной остановки сердца. Мэлоун решил, что причиной этому стала прививка. Однако позже выяснилось, что Уэст умер задолго до начала пандемии COVID-19. Из-за распространения дезинформации соцсеть X навсегда заблокировала аккаунт Мэлоуна в декабре 2021 года.

Также Мэлоун регулярно представляет себя как изобретателя вакцин мРНК. Именно эту технологию использовали Pfizer и Moderna для своих прививок от COVID-19.

В июле 2021 года издание Logically опубликовало статью о докторе Мэлоуне. В ней говорится, что он не является изобретателем мРНК-вакцин и технологии, на которой они основаны. В ответ на этот материал Мэлоун заявил, что вакцины он не разрабатывал, но является автором "платформы вакцинной технологии". В доказательство Мэлоун представил девять патентов, но ни один из них не подтвердил его утверждения.

Эксперты признали, что вакцинация может вызывать различные побочные реакции (повышенная температура, головная боль, ломота в теле и другие), и это является нормальным и происходит из-за того, что иммунная система начинает активироваться и готовится бороться с вирусом.

В редких случаях вакцина может вызвать более серьезные побочные эффекты. Вся информация о вакцинах находится в открытом доступе.

На самом деле прививки спасают миллионы жизней, особенно среди детей младше 5 лет, и их безопасность и эффективность подтверждены множеством исследований.

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