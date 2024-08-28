"Из казахстанцев делают подопытных кроликов": действительно ли прививка от ВПЧ приводит к бесплодию

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана прокомментировали видео, в котором говорится, что якобы прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) приводит к бесплодию, сообщает Zakon.kz.

Ролик, опубликованный в TikTok 17 августа 2024 года, просмотрели более 456 тыс. раз.

"11-летних девочек с 1 сентября хотят вакцинировать против ВПЧ, чтобы предотвратить рак шейки матки. Это ложь. От (вакцинации против ВПЧ. – Прим. ред.) отказались Европа и Америка. Из наших казахстанцев делают подопытных кроликов. Она приводит к бесплодию. Те девочки, которых вакцинируют, завтра не смогут приумножить количество нации, так как будут бесплодными. Из-за этого не вакцинируйте, будьте полностью против", – говорит мужчина на видео.

За комментарием 28 августа мы обратились к санврачам, которые заявили, что информация является фейковой.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о том, что вакцинация от ВПЧ (вирус папилломы человека) приводит к бесплодию, не соответствует действительности и признается фейком". Пресс-служба КСЭК

В комитете уточнили, что внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ планируется в сентябре текущего года.

"Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил", производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность". Пресс-служба КСЭК

По данным ведомства, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки/или 5 новых случаев ежедневно, более 600 женщин ежегодно умирает от этой патологии или 2 женщины умирают ежедневно.

"На сегодняшний день единственным методом предотвращения инфицирования ВПЧ и развития рака шейки матки РШМ является вакцинация. Учитывая бремя заболеваемости и эффективность вакцинации от ВПЧ 135 стран включили данную вакцину в свои национальные программы иммунизации, включая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан". Пресс-служба КСЭК

Как подчеркнули в комитете, результаты многих исследований, включая проведенные в Казахстане, свидетельствуют о более благоприятном репродуктивном здоровье женщин, прошедших вакцинацию от ВПЧ, чем в группе женщин, которые вакцину не получали.

"Многочисленные мировые исследования (в Дании, Канаде, США и другие) показали: связь с нарушением фертильности, синдромом истощения яичников или другими репродуктивными расстройствами не наблюдалась. Эти выводы подтверждают безопасность и высокую эффективность вакцинации от ВПЧ, свидетельствуют о благоприятном влиянии на здоровье женщин, получивших прививку, а также доказывают, что вакцина против ВПЧ НЕ вызывает бесплодие". Пресс-служба КСЭК

Ведомство обратилось в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку "действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию".

"Пользователей социальных сетей и всех граждан призываем доверять только достоверной информации из официальных источников", – заключили в пресс-службе КСЭК, обращаясь к казахстанцам.

В Казахстане кампанию по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) возобновят с сентября 2024 года. Подробнее об этом можете узнать здесь.