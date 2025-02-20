Электронный паспорт иммунизации внедрили в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 14 февраля 2025 года внесла изменения в формы учетной документации в области здравоохранения, а также инструкции по их заполнению, сообщает Zakon.kz.

Поправками карту профилактических прививок заменили на паспорт иммунизации.

Паспорт иммунизации будут вести исключительно в электронном формате. Напомним, что карту прививок допускалось вести как в бумажном, так и в электронном виде.

Хранить паспорт иммунизации будут до минования надобности. Карту прививок хранили 5 лет.

Также утверждена форма паспорта иммунизации.

Документ содержит сведения о проведении следующих видов иммунизации:

Туберкулез (а также туберкулезные пробы);

Гепатит В;

Дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В, коклюш и гемофильная палочка типа В;

Дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная палочка типа В;

Пневмококковая инфекция;

Коклюш, дифтерия, столбняк;

Вирус папилломы человека;

Дифтерия, столбняк;

Полиомиелит;

Корь, краснуха, паротит;

Гепатит А;

Бешенство;

Брюшной тиф;

Грипп;

Сибирская язва;

Туляремия;

Чума;

Клещевой энцефалит;

Коронавирусная инфекция и др.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.

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