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Право

Электронный паспорт иммунизации внедрили в Казахстане

Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 15:40 Фото: freepik
Министр здравоохранения приказом от 14 февраля 2025 года внесла изменения в формы учетной документации в области здравоохранения, а также инструкции по их заполнению, сообщает Zakon.kz.

Поправками карту профилактических прививок заменили на паспорт иммунизации.

Паспорт иммунизации будут вести исключительно в электронном формате. Напомним, что карту прививок допускалось вести как в бумажном, так и в электронном виде.

Хранить паспорт иммунизации будут до минования надобности. Карту прививок хранили 5 лет.

Также утверждена форма паспорта иммунизации.

Документ содержит сведения о проведении следующих видов иммунизации:

  • Туберкулез (а также туберкулезные пробы);
  • Гепатит В;
  • Дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В, коклюш и гемофильная палочка типа В;
  • Дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная палочка типа В;
  • Пневмококковая инфекция;
  • Коклюш, дифтерия, столбняк;
  • Вирус папилломы человека;
  • Дифтерия, столбняк;
  • Полиомиелит;
  • Корь, краснуха, паротит;
  • Гепатит А;
  • Бешенство;
  • Брюшной тиф;
  • Грипп;
  • Сибирская язва;
  • Туляремия;
  • Чума;
  • Клещевой энцефалит;
  • Коронавирусная инфекция и др.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане планируют доверить выписку рецептов на лекарства медсестрам.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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