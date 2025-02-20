Электронный паспорт иммунизации внедрили в Казахстане
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Министр здравоохранения приказом от 14 февраля 2025 года внесла изменения в формы учетной документации в области здравоохранения, а также инструкции по их заполнению, сообщает Zakon.kz.
Поправками карту профилактических прививок заменили на паспорт иммунизации.
Паспорт иммунизации будут вести исключительно в электронном формате. Напомним, что карту прививок допускалось вести как в бумажном, так и в электронном виде.
Хранить паспорт иммунизации будут до минования надобности. Карту прививок хранили 5 лет.
Также утверждена форма паспорта иммунизации.
Документ содержит сведения о проведении следующих видов иммунизации:
- Туберкулез (а также туберкулезные пробы);
- Гепатит В;
- Дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В, коклюш и гемофильная палочка типа В;
- Дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная палочка типа В;
- Пневмококковая инфекция;
- Коклюш, дифтерия, столбняк;
- Вирус папилломы человека;
- Дифтерия, столбняк;
- Полиомиелит;
- Корь, краснуха, паротит;
- Гепатит А;
- Бешенство;
- Брюшной тиф;
- Грипп;
- Сибирская язва;
- Туляремия;
- Чума;
- Клещевой энцефалит;
- Коронавирусная инфекция и др.
Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане планируют доверить выписку рецептов на лекарства медсестрам.
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