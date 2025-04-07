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Общество

Почти как в "Один дома": в Павлодаре в многодетной семье не заметили пропажу одного ребенка

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре нашлись родители маленького ребенка, обнаруженного ранее на улице. Оказалось, что они не заметили отсутствия сына дома, передает Zakon.kz.

По информации полиции региона, как оказалось, родители обнаружили отсутствие сына Али только утром. Обратились в полицию и узнали, что их тоже разыскивают, а фотография ребенка облетела страну.

"В семье восемь детей, я находился на работе в ночную смену. Супруга с детьми была дома. Вечером подумала, что Али находится со старшими детьми, легла спать. Утром в 9 часов я вернулся с работы и увидел, что сына нет дома. Позвонил в полицию. Сын не знает русского языка, владеет только таджикским языком. Поэтому и не мог понять, что у него спрашивают", – сообщил отец ребенка Абдурауф Расулов.

По данным Департамента полиции Павлодарской области, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего мать привлечена к ответственности.

"Также поведение родителей будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата города Павлодара", – дополнили в ДП.

По данным полиции, многодетная семья переехала в Павлодар несколько дней назад и проживает в съемной квартире.

Как ранее сообщал Zakon.kz, 6 апреля 2025 года примерно в 18 часов на одной из улиц Павлодара был найден мальчик, который затруднялся сообщить данные о себе и родных. Родители не объявились, поэтому ребенок был помещен в региональный центр поддержки детей. Полицейские составили и разослали ориентировки по Павлодару и ближайшим регионам.

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Ирина Адылканова
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