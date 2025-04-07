Почти как в "Один дома": в Павлодаре в многодетной семье не заметили пропажу одного ребенка
По информации полиции региона, как оказалось, родители обнаружили отсутствие сына Али только утром. Обратились в полицию и узнали, что их тоже разыскивают, а фотография ребенка облетела страну.
"В семье восемь детей, я находился на работе в ночную смену. Супруга с детьми была дома. Вечером подумала, что Али находится со старшими детьми, легла спать. Утром в 9 часов я вернулся с работы и увидел, что сына нет дома. Позвонил в полицию. Сын не знает русского языка, владеет только таджикским языком. Поэтому и не мог понять, что у него спрашивают", – сообщил отец ребенка Абдурауф Расулов.
По данным Департамента полиции Павлодарской области, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего мать привлечена к ответственности.
"Также поведение родителей будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата города Павлодара", – дополнили в ДП.
По данным полиции, многодетная семья переехала в Павлодар несколько дней назад и проживает в съемной квартире.
Как ранее сообщал Zakon.kz, 6 апреля 2025 года примерно в 18 часов на одной из улиц Павлодара был найден мальчик, который затруднялся сообщить данные о себе и родных. Родители не объявились, поэтому ребенок был помещен в региональный центр поддержки детей. Полицейские составили и разослали ориентировки по Павлодару и ближайшим регионам.