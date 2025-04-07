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Происшествия

Оставили на улице: в Павлодаре ищут родителей маленького ребенка

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Данные о ребенке, которого нашли на улице в Павлодаре, распространили не только по Павлодарской области, но и в других регионах. Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кто владеет информацией, передает Zakon.kz.

6 апреля 2025 года примерно в 18:00 часов в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома 104 по улице Алькея Маргулана найден малолетний ребенок. Нашедшие его люди сообщили, что примерный возраст мальчика около 5 лет, представляется Али или Алишка. Взрослых возле него не было. А данные родителей и адрес проживания ребенок не знает.

"Полицией вместе с ребенком осуществлен обход близлежащих дворов и домов, однако установить родителей и место жительство не представилось возможным. Составлены ориентировки и разосланы в близлежащие регионы", – сообщили сегодня в Департаменте полиции Павлодарской области.

Приметы мальчика: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 108 см, вес 18 кг. У малыша задержка речи. Одет в синюю шапку, куртку черного цвета со вставками сине-желтого цвета, трико черного цвета, футболку бордового цвета с рисунком. Одежда опрятная. 

Фото Департамента полиции Павлодарской области

"Если вы узнали мальчика или владеете какой-либо информацией о его родных, просим сообщить", – призывают полицейские.

В настоящее время ребенок помещен в Региональный центр поддержки детей. Сотрудники центра отмечают, что мальчик спокойный.

Ранее сообщалось о других инцидентах. 13 декабря 2024 года с запиской и пакетом вещей обнаружили ребенка на остановке в Рудном, а 8 января 2025 года на старом вокзале Астаны нашли трехлетнего мальчика с запиской в кармане.

Как действовать и что делать, если потерялся ребенок, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Ирина Адылканова
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