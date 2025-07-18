Из-за результатов экзамена китайская семья выгнала ребенка из дома

В Китае родители не пустили домой сына, который не оправдал их надежд на экзамене, сообщает Zakon.kz.

Выпускник школы по имени Сяокай сдавал тест для поступления в престижный вуз. На главном экзамене он набрал 575 баллов из 750 возможных, пишет South China Morning Post.

Его родители "были в ярости", поскольку считали, что их сын мог справиться лучше. Они также убеждены, что результат оказался недостаточно хорошим из-за увлеченности их ребенка соцсетями и играми на телефоне. По словам родителей, подросток прогуливал уроки, чтобы провести время за смартфоном.

Когда парень вернулся домой, он не смог открыть дверь. Родители сменили код. Помимо того, они лишили сына финансовой поддержки. Его поставили перед выбором: либо он возвращается домой и живет по их правилам, либо отправляется на работу и самостоятельно обеспечивает себе жизнь.

"Я восхищаюсь родителями других детей, но мои – упрямые. Они используют крайние способы, чтобы заставить меня выполнять их приказы", – заявил Сяокай.

Пока неизвестно, какое решение конфликта предпримет семья.

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