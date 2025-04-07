Полиция Алматы провела первый рейд по мопедистам без прав, номеров и страховки – фоторепортаж

В Алматы сотрудники полиции провели рейд, направленный на проверку соблюдения новых требований для водителей мопедов. Стражи порядка проверяют наличие водительских удостоверений, регистрационных номеров и использование шлемов. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Начиная с 5 апреля 2025 года в Казахстане вступил в силу закон, обязывающий владельцев мопедов ездить только на зарегистрированном транспорте. Теперь они должны иметь госномер, водительские права, а еще ежегодно проходить техосмотр и иметь страховку.

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Полицейские пока не наказывают водителей скутеров без номеров, а лишь ведут разъяснительную работу. Но через некоторое время они станут отправлять незарегистрированные мопеды на штрафстоянку. Возвращать транспорт владельцам будут только после оформления всех необходимых документов.

Кроме этого, за езду без номеров и постановки на учет грозит штраф в 10 МРП (39 320 тенге), за установку заведомо подложного или поддельного госномера – 15 МРП (58 980 тенге), за катание на скутере без прав – 5 МРП (19 660 тенге).

"С начала года на дорогах Алматы произошло 197 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате 2 человека погибли, еще 203 получили травмы различной степени тяжести. Полицейские надеются, что, после того как были ужесточены требования, количество ДТП с участием двухколесного транспорта заметно снизится. Мы проводим этот рейд не для того, чтобы штрафовать водителей скутеров без номеров. Наша цель – предупредить, объяснить и помочь людям адаптироваться к новым требованиям", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на алматинских штрафстоянках насчитывается 50 скутеров. Оказались они там не из-за отсутствия номеров, а после того, как их владельцы допустили серьезное нарушение ПДД, к примеру, двое водителей сели за руль в пьяном виде, и это только один из случаев. А их в практике полиции гораздо больше. Кстати, стоит отметить, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения скутеристу грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

Фото: Zakon.kz

Нельзя не заметить, что начиная с 5 апреля мопедистов на улицах южной столицы стало заметно меньше. Те, что попадаются на дорогах, в основном ездят с номерами. Патрульные отметили, что первыми зарегистрировали свои скутеры курьеры и доставщики еды. Для них это не просто средство передвижения, а еще и главный рабочий инструмент.

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"Я работаю курьером. Остаться без скутера для меня – это значит остаться без денег. Я зарегистрировал свой байк еще месяц назад. Мне скрывать нечего, я работаю честно и открыто, так почему бы мне не зарегистрировать свое транспортное средство? К тому же, я считаю, что регистрация приведет к уменьшению ДТП с участием скутеристов. Надеюсь, что после регистрации мои коллеги станут меньше "гонять", – рассказал курьер Медет Асетов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что 4 апреля еще до ужесточения правил для мопедистов в спецЦОНах Алматы образовались большие очереди. Водители двухколесных транспортных средств в последний день устремились за госномерами. К слову, многие позаботились заранее и оформили все необходимые документы задолго, а значит, обивать пороги им не пришлось.

"Скутер для меня основной транспорт. Не очень хотелось бы его лишиться. Я зарегистрировал свое транспортное средство сразу после того, как узнал об изменении в законодательстве. Я состою в группе, где примерно 50 человек, хотелось бы отметить, что все мопедисты из этого комьюнити получили номера в течение недели после того, как стало известно, что будут штрафы и движение без документов будет считаться нарушением", – рассказал алматинец Евгений Мальцев.

Фото: Zakon.kz

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Полицейские напоминают, что 5 апреля 2025 года не последний день регистрации мопедов, а дата, после которой нельзя передвигаться по городу без номеров, прав и страховки. Поэтому сотрудники полиции Алматы призывают не нарушать закон, а наоборот, в ближайшее время поставить мопед на учет в спецЦОНах.