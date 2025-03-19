#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Право

Местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах

установление норматива подушевого финансирования в детских садах, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 14:20 Фото: pexels
Министерство просвещения подготовило приказ о некоторых вопросах подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает предоставление права местному исполнительному органу самостоятельно принимать решения по определению норматива подушевого финансирования дошкольного воспитания и обучения.

Так, уточняется, что объем подушевого нормативного финансирования на дошкольное воспитание и обучение, техническое и профессиональное, послесреднее образование определяется не ниже объема подушевого норматива финансирования дошкольного воспитания и обучения, рассчитанного с учетом коэффициентов в пределах диапазона допустимых значений, технического и профессионального, послесреднего образования.

При этом дополнено, что определение коэффициентов для расчета норматива подушевого финансирования дошкольного воспитания и обучения, предусмотренных Методикой подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения осуществляется местным исполнительным органом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, поправки предусматривают пересмотр коэффициентов доплат за проживание:

  • в зонах экологического бедствия;
  • в зонах радиационного риска.

Поясняется, что приказ подготовлен с целью нивелирования рисков перефинансирования организаций дошкольного обучения и воспитания, обеспечения экономии бюджетных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменятся сроки экзаменов для выпускников школ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Штраф на управдома: за что и как будут штрафовать председателей ОСИ и доверенных лиц ПТ
Право
17:59, 19 марта 2025
Штраф на управдома: за что и как будут штрафовать председателей ОСИ и доверенных лиц ПТ
Правительство внесло изменения в работу нескольких СЭЗ
Право
16:09, 19 марта 2025
Правительство внесло изменения в работу нескольких СЭЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: