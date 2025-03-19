Местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах

Министерство просвещения подготовило приказ о некоторых вопросах подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает предоставление права местному исполнительному органу самостоятельно принимать решения по определению норматива подушевого финансирования дошкольного воспитания и обучения.

Так, уточняется, что объем подушевого нормативного финансирования на дошкольное воспитание и обучение, техническое и профессиональное, послесреднее образование определяется не ниже объема подушевого норматива финансирования дошкольного воспитания и обучения, рассчитанного с учетом коэффициентов в пределах диапазона допустимых значений, технического и профессионального, послесреднего образования.

При этом дополнено, что определение коэффициентов для расчета норматива подушевого финансирования дошкольного воспитания и обучения, предусмотренных Методикой подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения осуществляется местным исполнительным органом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, поправки предусматривают пересмотр коэффициентов доплат за проживание:

в зонах экологического бедствия;

в зонах радиационного риска.

Поясняется, что приказ подготовлен с целью нивелирования рисков перефинансирования организаций дошкольного обучения и воспитания, обеспечения экономии бюджетных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 марта.

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