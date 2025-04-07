#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

В одной из школ Актау резко закончились места в первые классы за три дня

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 02:59 Фото: Zakon.kz
Жительница Актау пожаловалась в Telegram-чате акима Мангистауской области на отсутствие мест в школе №31. По ее словам, несмотря на то, что набор в первые классы только начался, свободных мест уже нет, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, у женщины – близнецы. Они учатся в нулевом классе новой школы №31. Им объявили, что прием документов в первый класс начнется с 1 апреля. Они прошли медосмотр, все подготовили, а уже 3 апреля им сообщили, что документы не принимают из-за отсутствия мест.

Родители детей обратились к директору, но, по их словам, их даже не приняли.

За комментарием редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу городского отдела образования. Там подтвердили, что за три дня первые классы действительно были полностью укомплектованы.

"В связи с высоким спросом было принято решение об открытии дополнительных первых классов. Родителям необходимо зарегистрироваться в резерв", – сообщили в пресс-службе городского отдела образования.

Ранее стало известно, сколько детей оформили в первый класс на фоне сбоя в eGov.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Алматинский фотограф запечатлел волшебные моменты весны: в Алматы зацвел урюк
Общество
00:40, 08 апреля 2025
Алматинский фотограф запечатлел волшебные моменты весны: в Алматы зацвел урюк
В Алматы из-за непогоды два района остались без электроэнергии
Общество
22:23, 07 апреля 2025
В Алматы из-за непогоды два района остались без электроэнергии
Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области
Общество
21:03, 07 апреля 2025
Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: