В одной из школ Актау резко закончились места в первые классы за три дня

Жительница Актау пожаловалась в Telegram-чате акима Мангистауской области на отсутствие мест в школе №31. По ее словам, несмотря на то, что набор в первые классы только начался, свободных мест уже нет, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, у женщины – близнецы. Они учатся в нулевом классе новой школы №31. Им объявили, что прием документов в первый класс начнется с 1 апреля. Они прошли медосмотр, все подготовили, а уже 3 апреля им сообщили, что документы не принимают из-за отсутствия мест.

Родители детей обратились к директору, но, по их словам, их даже не приняли.

За комментарием редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу городского отдела образования. Там подтвердили, что за три дня первые классы действительно были полностью укомплектованы.

"В связи с высоким спросом было принято решение об открытии дополнительных первых классов. Родителям необходимо зарегистрироваться в резерв", – сообщили в пресс-службе городского отдела образования.

Ранее стало известно, сколько детей оформили в первый класс на фоне сбоя в eGov.