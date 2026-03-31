Общество

В Казахстане изменили порядок приема в первый класс

Фото: Zakon.kz
В Казахстане внесены изменения в порядок приема документов в первый класс с целью оптимизации процесса. Об этом сегодня, 31 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения, проанализировав опыт предыдущих лет, приняло решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Данная мера направлена на разграничение процесса приема в первый класс с основным учебным периодом, снижение нагрузки на администрации школ и недопущение сбоев в образовательном процессе.

"Согласно новым правилам, дети, прошедшие программу предшкольной подготовки в конкретной организации образования и планирующие продолжить обучение в той же школе, будут зачисляться в первый класс автоматически. Это позволит существенно сократить документооборот и упростить процедуры для родителей, а также обеспечить преемственность между предшкольной подготовкой и начальным образованием".Пресс-служба МП РК

При этом, как подчеркнули в ведомстве, право родителей выбрать другую школу полностью сохраняется, предусмотрена возможность подачи документов в общем порядке.

"Для стабильной работы цифровых систем с этого года вводится региональный график приема заявлений. Подход разработан совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта и позволяет равномерно распределить нагрузку на информационные системы. Поэтапный прием в каждом регионе снизит риск технических сбоев и обеспечит бесперебойную работу портала".Пресс-служба МП РК

Предложенные изменения, как заверили в Минпросвещения, направлены на повышение прозрачности и эффективности системы приема, а также на улучшение качества государственных услуг. Реализация этих мер позволит повысить управляемость образовательных организаций и сделать взаимодействие между родителями и школами более удобным.

Материал по теме

Новые занятия появились в школах и колледжах Казахстана

17 марта 2026 года стало известно, что в Казахстане в правила перевода детей из школы в школу внесли изменения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Крупное здание сносят в Алматы
12:14, Сегодня
Крупное здание сносят в Алматы
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
15:47, 01 февраля 2024
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
09:40, 20 марта 2025
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
