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Общество

Как изменится система учета иностранных туристов в Казахстане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане учет иностранных посетителей формируется по статистике Пограничной службы Комитета национальной безопасности, а данные о внутреннем туризме – на основе учета объектов размещения, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на заседании правительства 8 апреля 2025 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, для совершенствования системы учета и статистики предлагаются новые меры. По словам чиновника, чтобы более точно оценить туристический поток, необходимо предоставить Национальному бюро статистики доступ к данным операторов сотовой связи.

"Кроме того, для анализа экономического вклада необходима информация о расходах туристов на основе транзакций банковских карт", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Он напомнил, что еще способом регистрации туристов является информационная система eQonaq. Она была создана для контроля миграции и анализа туристского потока. Обязанность по регистрации туристов была возложена на встречающих юридических или физических лиц. Если иностранец останавливается в гостинице, то его регистрирует отель, если останавливается в квартире, то регистрируется арендодателем. А если он приезжает в гости к друзьям или родственникам, то его регистрация считается обязанностью хозяина дома.

"Чтобы упростить задачу, мы разработали специальную информационную систему eQonaq. Ею пользуются около полумиллиона наших граждан. Достаточно, чтобы каждый загрузил ее и заполнил данные о своих гостях", – рассказал глава ведомства.  

Система позволяет формировать портрет туриста. eQonaq интегрирована с информационной системой миграционной полиции Министерства внутренних дел. В ходе внедрения системы установлено, что не все встречающие направляют уведомления о прибытии иностранных граждан. Поэтому по линии всех заинтересованных госорганов планируется усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

По итогам 2024 года туристская отрасль демонстрирует устойчивый рост. Количество внутренних туристов составило 10,5 млн человек, увеличившись на 900 тыс. в сравнении с 2023 годом. В целом в Казахстан прибыло 15,3 млн иностранных гостей. Из них 10,4 млн человек провели в стране более одного дня. 

Ранее сообщалось, что более одного миллиона тюльпанов украсили улицы Шымкента. Жители и туристы активно делились фотографиями цветущего города в соцсетях.

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Бауыржан Муканов
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