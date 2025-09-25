Интерес к Казахстану резко вырос со стороны иностранных туристов

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на международном туристическом форуме в Актау 25 сентября 2025 года привел актуальную статистику по въездному туризму, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, почему иностранные туристы чаще стали приезжать в Казахстан.

"Интерес к нашей стране растет благодаря принятым в последние годы мерам. Безвизовый въезд для граждан 87 стран, 5-я степень "Открытого неба", открытие прямого авиасообщения с 30 странами, а также строительство новых и модернизация имеющихся терминалов аэропортов", – добавил он.

По итогам 2024 года, подчеркнул министр, Казахстан посетили 15,3 млн человек.

"Это на 66% больше, чем в 2023 году, – тогда Казахстан посетили 9,2 млн человек. Казахстан уделяет особое внимание развитию экологического, культурного, медицинского и событийного туризма. Эти направления способствуют международному сотрудничеству и диверсификации экономики регионов", – считает глава Минтуризма.

23 сентября 2025 года сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года 920 тысяч граждан Казахстана уже отдохнули за рубежом по пакетным турам. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил чуть более миллиона человек, а в 2023-м – около 800 тысяч.