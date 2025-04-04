Получение водительских прав: казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена
Результатами опроса госкорпорация поделилась 4 апреля 2025 года в Instagram.
По словам парня, успешно сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения ему помог пробный практический экзамен, который он один раз прошел в специализированном центре обслуживания населения (спецЦОНе).
"Практический экзамен я сдала с результатом в 75 баллов. Наверное, (положительный результат на экзамене обусловила. – Прим. ред.) упорная тренировка. Я брала много практических занятий именно в автоЦОНе. Не стоит лениться, нужно хорошо учить ПДД и проходить обязательно практику перед тем, как сдавать на права", – посоветовала девушка, получившая водительское удостоверение.
Другая казахстанка отметила, что получила права благодаря тому, что в день по 5-10 раз проходила тестирование.
"Самое главное – не переживать, и ходить на пробные занятия", – порекомендовала счастливая обладательница водительского удостоверения.
Также советами поделились кандидаты в водители, которых ожидает пересдача практического экзамена:
- Я заехал не в тот поворот. Нужно быть внимательными и не торопиться.
- Необходимо готовиться к экзаменам, чтобы в следующий раз не допустить ошибок. Учиться, учиться и еще раз учиться.
"Смотрите результаты опроса и помните: зная правила, вы делаете дорогу безопасной для себя и других!" – обратились к казахстанцам в "Правительстве для граждан".
1 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения внедрят технологии дополненной реальности.
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Позднее сообщалось, что казахстанские водительские права стали недействительны в России. Почему, можете узнать по ссылке.