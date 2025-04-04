Получение водительских прав: казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена

Сотрудники НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" провели опрос среди кандидатов, которые сдавали экзамены на водительское удостоверение. Они рассказали, с какими трудностями столкнулись, как избежать ошибок и достичь положительного результата, сообщает Zakon.kz.

Результатами опроса госкорпорация поделилась 4 апреля 2025 года в Instagram.

По словам парня, успешно сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения ему помог пробный практический экзамен, который он один раз прошел в специализированном центре обслуживания населения (спецЦОНе).

"Практический экзамен я сдала с результатом в 75 баллов. Наверное, (положительный результат на экзамене обусловила. – Прим. ред.) упорная тренировка. Я брала много практических занятий именно в автоЦОНе. Не стоит лениться, нужно хорошо учить ПДД и проходить обязательно практику перед тем, как сдавать на права", – посоветовала девушка, получившая водительское удостоверение.

Другая казахстанка отметила, что получила права благодаря тому, что в день по 5-10 раз проходила тестирование.

"Самое главное – не переживать, и ходить на пробные занятия", – порекомендовала счастливая обладательница водительского удостоверения.

Также советами поделились кандидаты в водители, которых ожидает пересдача практического экзамена:

Я заехал не в тот поворот. Нужно быть внимательными и не торопиться.

Необходимо готовиться к экзаменам, чтобы в следующий раз не допустить ошибок. Учиться, учиться и еще раз учиться.

"Смотрите результаты опроса и помните: зная правила, вы делаете дорогу безопасной для себя и других!" – обратились к казахстанцам в "Правительстве для граждан".

1 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения внедрят технологии дополненной реальности.

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Позднее сообщалось, что казахстанские водительские права стали недействительны в России. Почему, можете узнать по ссылке.