Общество

Сколько казахстанцев получили водительские права с начала 2025 года

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:21 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 декабря 2025 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделилась интересной статистикой касательно водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, с начала текущего года по всему Казахстану более 670 тыс. граждан получили право управлять транспортным средством той или иной категории.

"Наибольшее количество водительских удостоверений было выдано в январе – 103 549. Есть мнение, что сдача практического экзамена зимой подтверждает готовность водителя к реальным и более сложным условиям", – отметили в пресс-службе госкорпорации во вторник.

19 декабря 2025 года МВД разъяснило ситуацию с досрочной заменой водительских прав в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
