В Бурабае построят Конгресс-центр, пляж и новые маршруты

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов 8 апреля на заседании правительства сообщил, что в курортной зоне Бурабай ожидается масштабное благоустройство, сообщает Zakon.kz.

В рамках развития туристической инфраструктуры в курортной зоне будет построено восемь смотровых площадок, благоустроено 14 туристических маршрутов, общественный пляж на озере Щучье.

"Также начнется реконструкция дендрологического парка в городе Щучинске. Одним из значимых туристических объектов и визитной карточкой курорта Бурабай должен стать многофункциональный Конгресс-центр", – отметил аким региона.

Он добавил, что сегодня уже определен земельный участок, начаты работы по разработке проекта, который будет готов к осени.

В Щучинско-Боровской курортной зоне продолжается строительство отеля с аквапарком и виллами "Дольче бай Уиндэм" (11,8 млрд тенге, ТОО "Club House Burabay"), коттеджного городка "Бурабай Парк Виллэдж" (10 млрд тенге, ТОО "Burabay Park Village") и апарт-отеля под брендом Hilton (3 млрд тенге). Ежегодно в курортную зону планируется привлекать свыше 20 млрд тенге частных инвестиций.

По поручению президента, направленному на развитие туризма и привлечение иностранных туристов, расширена игорная зона в пределах курортной территории Акбура (соответствующее постановление акимата области подписано 27 марта 2025 года). Реализация этого проекта позволит привлечь свыше 10 млрд тенге инвестиций, создать около 500 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления до 8 млрд тенге в год.

В 2025 году в курортной зоне Бурабай будут установлены 114 "умных" камер видеонаблюдения. Это позволит значительно повысить уровень безопасности для туристов. Также в целях улучшения качества сотовой связи и мобильного интернета дополнительно установлены 7 антенно-мачтовых сооружений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025-2029 годы.