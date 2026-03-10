Хотел отдохнуть в Бурабае, но остался без 600 тысяч тенге
По информации правоохранительных органов, жертвой обмана стал 63-летний житель Кокшетау. По его словам, в начале февраля с ним связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из отелей курортной зоны Бурабай. Собеседник предложил забронировать отдых по выгодной цене и сообщил, что оплату можно произвести через мобильное приложение.
Поверив ему и заинтересовавшись предложением, заявитель согласился на бронирование тура и перевел более 600 тыс. тенге на номер третьего лица. После получения денег "сотрудник отеля" перестал выходить на связь, а обещанный отдых так и не состоялся.
Не получив ни подтверждения бронирования, ни возврата денежных средств, 6 марта мужчина обратился с заявлением в полицию.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Шымкента. Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские также устанавливают, могли ли пострадать от действий подозреваемого другие граждане", – пояснили в ДП Акмолинской области.
Полицейские напоминают, что с приближением туристического сезона увеличивается количество мошеннических схем, связанных с бронированием отдыха, аренды жилья и приобретением туров через интернет.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил:
- бронировать отдых только через официальные сайты гостиниц, туроператоров или проверенные сервисы,
- не переводить деньги на личные счета и номера телефонов неизвестных лиц,
- проверять информацию об отеле или турфирме,
- читать отзывы и уточнять контактные данные.
Следует остерегаться слишком выгодных предложений, которые значительно отличаются от среднерыночной стоимости.
Стражи порядка призывают граждан проявлять бдительность при планировании отдыха и не доверять сомнительным предложениям.
Ранее о новой волне мошенничеств предупредили казахстанцев.