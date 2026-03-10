#Референдум-2026
Общество

Хотел отдохнуть в Бурабае, но остался без 600 тысяч тенге

Мошенничество с бронированием тура через мобильное приложение расследуют в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 20:11 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области совершено мошенничество, связанное с бронированием отдыха в курортной зоне Бурабай, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранительных органов, жертвой обмана стал 63-летний житель Кокшетау. По его словам, в начале февраля с ним связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из отелей курортной зоны Бурабай. Собеседник предложил забронировать отдых по выгодной цене и сообщил, что оплату можно произвести через мобильное приложение.

Поверив ему и заинтересовавшись предложением, заявитель согласился на бронирование тура и перевел более 600 тыс. тенге на номер третьего лица. После получения денег "сотрудник отеля" перестал выходить на связь, а обещанный отдых так и не состоялся.

Не получив ни подтверждения бронирования, ни возврата денежных средств, 6 марта мужчина обратился с заявлением в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Шымкента. Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские также устанавливают, могли ли пострадать от действий подозреваемого другие граждане", – пояснили в ДП Акмолинской области.

Полицейские напоминают, что с приближением туристического сезона увеличивается количество мошеннических схем, связанных с бронированием отдыха, аренды жилья и приобретением туров через интернет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • бронировать отдых только через официальные сайты гостиниц, туроператоров или проверенные сервисы,
  • не переводить деньги на личные счета и номера телефонов неизвестных лиц,
  • проверять информацию об отеле или турфирме,
  • читать отзывы и уточнять контактные данные.

Следует остерегаться слишком выгодных предложений, которые значительно отличаются от среднерыночной стоимости.

Стражи порядка призывают граждан проявлять бдительность при планировании отдыха и не доверять сомнительным предложениям.

Ранее о новой волне мошенничеств предупредили казахстанцев.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
