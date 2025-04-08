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Общество

Почему отдых в Казахстане дороже, чем за рубежом, объяснили в Минтуризма

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Почему отдых в Казахстане дороже, чем за рубежом, 8 апреля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства объяснил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, сообщает Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев признал, что казахстанцы очень часто задают этот вопрос и спрашивают: почему казахстанский сервис не соответствует международным стандартам.

"Пока у нас не будет конкуренции, те владельцы немногочисленных отелей, у которых в сезон очень серьезный спрос, будут завышать свои цены, не будут следить за правильностью сервиса, потому что клиент так или иначе все равно есть. Нам нужна конкурентная среда, пока Шымбулак один, абонемент будет стоить 15 тысяч, пока на теплом пляже Мангистау Rixos один, он будет всегда забитый и всегда дорогой, пока Rixos в Боровом в своем роде один, он всегда будет забитый и всегда дорогой. Нам нужно больше отелей", – сказал вице-министр.

Он считает правильным решением проблемы льготное кредитование бизнеса. Чем больше будет отелей, тем качественнее сервис. Конкуренция будет способствовать борьбе за клиентов.

"Будем уделять внимание проектам обычных санаториев, трехзвездочных комфортных отелей для обычных семей. А когда появляются пятизвездочные отели люксового уровня – это хорошо, но ими должен заниматься бизнес, который чувствует себя комфортно в этом сегменте", – пояснил Ержан Еркинбаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан как туристическое направление интересен для жителей Узбекистана, Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.

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Бауыржан Муканов
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