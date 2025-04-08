Почему в Казахстан приезжает мало топовых зарубежных артистов – ответ Минтуризма

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев 8 апреля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства объяснил, почему в Казахстане сложно организовать концерт топовой зарубежной звезды мирового уровня, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан находится очень далеко от места проживания таких артистов. Каждая звезда везет с собой оборудование для шоу и необходимые вещи примерно на 20 грузовиках. И это довольно дорогостоящее мероприятие, и зачастую экономически невыгодно ни для звезд, ни для организаторов.

"Долгое время мы шли к тому, чтобы попасть своими городами на карту концертов больших звезд. Дженнифер Лопес уже подтвердила участие в этом году. На самом деле есть концерты. В Алматы в прошлом году был 50 Cent, Николь Шерзингер была, по-моему, и ряд других. Селебрити приезжают", – заявил Ержан Еркинбаев.

Вице-министр считает, что, помимо больших расстояний, дорогой себестоимости концертов, в Казахстане нет по-настоящему больших залов для проведения масштабных мероприятий.

"Есть "Алматы Арена", "Барыс Арена", "Астана Арена", но нам нужен еще большего объема какой-то зал для проведения больших концертов уровня таких мировых звезд. Очень надеемся на новый город Алатау, в котором по планам предусмотрено строительство большой концертной арены, и в комплексном плане развития Бурабая есть тоже строительство концертного зала. Думаем, что такие концерты, как Дженнифер Лопес в этом году, будут ежегодными и постоянными", – сообщил Ержан Еркинбаев.

Он подчеркнул, что многомиллиардный концерт Дженнифер Лопес будет организован на частные средства и без государственного участия. Спонсор нашел способ, как сделать мероприятие рентабельным, и другие организаторы должны последовать его примеру.

Ранее сообщалось, что в Астане 1 августа на стадионе "Астана Арена" состоится концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес.