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Общество

Экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается в Жамбылской области

Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:28 Фото: акимат Жамбылской области
В Жамбылской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан". Так, 8 апреля с участием жителей региона был проведен ряд мероприятий.

В частности, в парке "Жеңіс" имени Б. Момышулы города Тараза состоялось торжественное открытие сезона трудовых отрядов "Жасыл ел". Кроме того, молодежь организовала экологическую акцию "Таза Қазақстан", в рамках которой очистила парк от мусора.

Фото: акимат Жамбылской области

"В регионе программа "Жасыл ел" успешно реализуется с 2025 года. Наряду с сезонной занятостью студентов трудовые отряды активно участвуют в организации их досуга, реализации государственной молодежной политики. Участники вносят свой вклад в озеленение территорий, восстановление спортивных объектов и берегов рек, а также очистку парков и строительных площадок", – отметил директор областного молодежного ресурсного центра А. Кадралиев.

Фото: акимат Жамбылской области

Экологическая акция "Таза Қазақстан" также прошла в микрорайоне №13 района Жибек Жолы города Тараза, на территории мавзолея "Карахан" в центральном парке города Жанатаса Сарысуского района и в Мойынкумском районе.

Следует отметить, что в рамках весеннего двухмесячного благоустройства, стартовавшего в марте по всей области, реализуются различные акции, такие как "Чистый город", "Чистое предприятие – чистый регион", "Зеленый город", "Посадим будущее вместе", "Час Земли" и другие.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках акции в Жамбылской области были очищены 818 км каналов и оросительных систем, 125 тысяч дворов, 4,5 тысячи км улиц, вывезено 12 тысяч тонн мусора. Из 195 тысяч ив, запланированных к посадке в этом году, на сегодняшний день высажено около 70 тысяч деревьев, санитарной обрезкой охвачено 2,4 тысячи деревьев. От мусора очищаются 60 историко-культурных памятников, 143 территории парков и скверов. В данных работах задействовано 910 единиц техники.

Фото: акимат Жамбылской области

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Айсулу Омарова
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