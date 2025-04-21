Экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается в Жамбылской области

В Жамбылской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан". Так, 21 апреля с участием жителей региона был проведен ряд мероприятий.

В частности, в городе Таразе была организована акция по благоустройству в парке "Майская роща" и на территории мавзолеев "Карахан" и "Айша бибі", в ходе которой были убраны срубленные и засохшие деревья, а также мусор. Также были посажены деревья.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Акция "Таза Қазақстан" – это не просто санитарно-уборочные работы, а масштабный проект, который будет способствовать решению актуальных экологических проблем. С начала акции в области систематически проводятся санитарные, озеленительные работы. Это способствует формированию экологической культуры среди населения, любви к природе среди подрастающего поколения. Мы должны очень ответственно относиться к окружающей среде", – сказал директор областного ресурсного центра А. Кадралиев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Экологическая акция "Таза Казахстан" была проведена во всех районах области. В частности, 28 мероприятий были организованы в Меркенском ущелье, а также в городах Каратау и Жанатас и в сельских округах. В общей сложности в них приняли участие около 2 тысяч человек.

Следует отметить, что в рамках весеннего двухмесячного благоустройства, стартовавшего в марте по всей области, реализуются различные акции, такие как "Чистый город", "Чистое предприятие – чистый регион", "Зеленый город", "Посадим будущее вместе", "Час Земли" и другие.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В Жамбылской области с начала года в рамках акции очищено 350 км каналов и оросительных систем, 48 тыс. дворов, 1,3 тыс. километров улиц, вывезено 2,8 тыс. тонн мусора. Из 195 тыс. ив, запланированных к посадке в этом году, на сегодняшний день высажено около 128 тыс. деревьев, санитарной обрезкой охвачено 2,4 тыс. деревьев. От мусора очищаются 60 историко-культурных памятников, 143 территории парков и скверов. В этих работах задействовано 150 единиц техники.