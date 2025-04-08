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Общество

Пять пригородных сел Акмолинской области оказались отрезаны от сообщения

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 18:53 Фото: akorda.kz
Пять населенных пунктов Астраханского района – это села Старый Колутон, Ягодное, Новый Колутон, Енбек и Караколь – отрезаны от сообщения. Спасатели обеспечивают помощь жителям в условиях паводков, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, уровень реки Калкутан идет на спад, наблюдается снижение, обстановка стабильная.
"Круглосуточно сотрудниками оперативно-спасательного отряда ведется дежурство. В случае необходимости обеспечен перевоз местных жителей с помощью плавсредств. Сегодня спасатели эвакуировали жительницу села Ягодное, 1966 года рождения, нуждавшуюся в медицинской помощи", – отмечается в сообщении.
Вместе с тем подвозится питьевая вода и электрогенераторы на случай отключения электричества. Здесь же, на берегу реки, установлена командно-штабная машина для мониторинга ситуации.

Ранее ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением. 
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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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