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События

В Акмолинской области спасатели помогли жителям села восстановить подачу света

паводки в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 22:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астраханском районе Акмолинской области после разлива реки Колутон обрушились два столба линии электропередач. Село Ягодное осталось без электричества, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС Казахстана из оперативно-спасательного отряда Акмолинской области первыми прибыли на помощь. Совместно с электриками они провели восстановительные работы прямо с плавательного средства.

"Благодаря слаженным действиям спасателей электроснабжение в селе восстановлено. Люди снова дома со светом и с надеждой", – заявили в МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в селе Старый Колутон снижается уровень воды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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