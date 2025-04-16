В Акмолинской области спасатели помогли жителям села восстановить подачу света
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астраханском районе Акмолинской области после разлива реки Колутон обрушились два столба линии электропередач. Село Ягодное осталось без электричества, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС Казахстана из оперативно-спасательного отряда Акмолинской области первыми прибыли на помощь. Совместно с электриками они провели восстановительные работы прямо с плавательного средства.
"Благодаря слаженным действиям спасателей электроснабжение в селе восстановлено. Люди снова дома со светом и с надеждой", – заявили в МЧС РК.
Ранее сообщалось, что в селе Старый Колутон снижается уровень воды.
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