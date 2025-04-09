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Общество

Казахстанцы рассказали, чем для них заканчивались служебные романы

Любовь на работе, случаи из жизни, реально ли найти свою любовь на работе, опрос, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 09:25 Фото: pixabay
Ежегодно 15 апреля в Казахстане отмечают не самый обычный праздник – День влюбленных "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу". В преддверии этого дня среди казахстанцев провели опрос, чтобы выяснить, насколько велика вероятность встретить настоящую любовь на работе, сообщает Zakon.kz.

Более 800 казахстанцев честно рассказали, встречались ли в их жизни служебные романы. 50% участников опроса признались, что влюблялись в коллегу, это чувство оказывалось взаимным. Еще 18% испытывали тайную симпатию, 7% – безответно. И только каждый четвертый никогда не испытывал романтических чувств к коллегам.

А вот многие из этих симпатий со временем переросли во что-то большее.

"Я влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел. Думаю, это было взаимно – она пришла ко мне по рабочему вопросу, и все завертелось. Год ухаживал: подарки, цветы, обеды, а потом и ужины. Сейчас мы женаты уже пять лет, воспитываем двух сыновей. Я знаю, что она – не только моя любимая женщина, но и сильный профессионал. Поддерживаю ее в развитии карьеры, потому что мир не должен терять таких талантов у плиты. Вместе мы растем, развиваемся. Я люблю ее и благодарю судьбу за нашу встречу. Влюбляйтесь, живите, развивайтесь!" – поделился со специалистами HeadHunter Центральная Азия участник опроса.

Каждый четвертый опрошенный признался, что встречался с коллегой. А еще 25% сейчас женаты на человеке, с которым познакомились на работе.

31% отметили, что это была просто симпатия, а 20% – хотели бы отношений, но что-то помешало.

"Я проработал в Международном аэропорту Алматы 20 лет. В 2020 году к нам устроилась моя будущая вторая половинка. На тот момент я уже был в разводе. С самого начала между нами возникла симпатия – теплая, искренняя и неожиданно сильная. Это были, пожалуй, самые яркие и запоминающиеся дни за все время моей работы. Я буквально летел на смену, чтобы снова увидеть ее – пусть даже на несколько минут. Уже в ноябре 2020 года мы сыграли свадьбу. На торжестве собрались наши друзья, родственники и, конечно, коллеги. До сих пор многие из них с улыбкой вспоминают тот день – ведь свадьба состоялась в разгар пандемии, когда все соскучились по живому общению и праздникам. Сейчас я не работаю в аэропорту. Но ни на секунду не жалею о том, как все сложилось. Ведь именно там я встретил свою любовь".участник опроса

А как общество относится к офисным романам?

Тема отношений на работе всегда вызывает споры. 52% участников опроса считают, что это абсолютно нормально, если чувства не мешают делу. 23% – более осторожны, для них все зависит от ситуации. 8% считают работу идеальным местом для знакомств, а 10% – категорически против романтики в офисе.

Интересно, что даже среди противников многие все равно сталкивались с подобными историями – или лично, или в окружении.

Любовь – это навсегда?

Служебные романы имеют разное продолжение. 33% опрошенных все еще вместе со своей второй половинкой. 21% расстались, но остались друзьями. Только у 5% все завершилось конфликтом. 35% – не имели подобных отношений.

"Я встретил свою будущую жену, когда работал на заводе инженером-технологом, а она – конструктором. Это было 9 лет назад. До сих пор помню тот день, когда она впервые вошла в офис, чтобы подписать документы для трудоустройства. Это трудно описать, но от нее будто исходил свет. В следующий раз она появилась через неделю, но не было ни одного дня, чтобы я о ней не думал. А дальше было робкое знакомство, прогулки до метро и трамвая, и словно удар молнией, когда я, набравшись смелости, позвал ее в архив, чтобы спросить, есть ли у нее парень... Меня это не остановило, как вы понимаете. Следующий год был в душевном плане одновременно самым тяжелым и прекрасным. Я благодарил судьбу за то время, которое мы проводили до и после работы. Прошло уже много лет, теперь мы муж и жена. И я благодарю судьбу за то, что помогла найти мне того самого спутника жизни, которого я встретил в стенах конструкторского бюро", – рассказал еще один участник опроса.

Причем история любви может начаться где угодно, даже в рамках обычной офисной рассылки.

"Наши дни рождения с будущей женой – 30 и 31 августа. Руководитель предложил скинуться нам обоим, и началась переписка. Не было мессенджеров, просто SMS. Через два года поженились, уже 13 лет вместе. Ушли потом в разные компании – хотели развиваться, расти, но любовь осталась. Кстати, и другие пары из нашего отдела поженились – любовь, она рядом".участник опроса

Любовь – вещь тонкая. Она не спрашивает, удобно ли это в трудовом регламенте или прописано ли в Кодексе корпоративной этики. Она просто случается. На рабочем месте, как и в жизни, главное – помнить: искренность, уважение и поддержка способны построить не только сильную карьеру, но и крепкие отношения.

Ранее психолог попыталась объяснить, почему мужчины после 40 лет не хотят вступать в серьезные союзы и можно ли изменить эту ситуацию. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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