#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.57
566.59
6.05
Общество

Как в Алматы можно пройти пробный практический экзамен на права

где и когда в Алматы можно сдать пробный экзамен на права, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:05 Фото: pixabay
Жители Алматы могут пройти предварительный практический экзамен на права, чтобы проверить свои навыки и выявить возможные ошибки перед основным тестом, сообщает Zakon.kz.

По информации алматинского филиала госкорпорации "Правительство для граждан", сделать это можно по адресу: микрорайон Саялы, улица Аккайнар, 1, Специализированный центр обслуживания населения №1.

Экзамен можно сдать в выходные дни: по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 9:00 до 18:00. Услуга предоставляется по предварительной записи. Кандидаты могут выбрать транспортное средство с механической или автоматической коробкой передач.

"Не все имеют четкое представление о том, как они будут сдавать практический экзамен, что такое автоматизированный автодром и как выставляется оценка в конце экзамена. Для того, чтобы это понять, нужна практика. Отмечу, что сдать экзамены несложно, если тщательно подготовиться к ним", – рассказал руководитель спецЦОНа №1 Асет Тургымбаев.

Для получения водительского удостоверения необходимо пройти два экзамена: теоретический и практический. На практическом экзамене количество упражнений зависит от категории водительских прав.

Как отмечают сотрудники спецЦОНа, одними из частых ошибок на экзамене являются игнорирование или незнание дорожных знаков, нарушение маршрута и пересечение стоп-линии.

К слову, прохождение предварительного практического экзамена помогает ознакомиться с маршрутом и снизить вероятность допущения таких оплошностей.

Записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН".

8 апреля в "Правительстве для граждан" подробно рассказали о порядке замены водительского удостоверения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Любителям велосипедов в Астане сообщили хорошую новость
Общество
10:43, Сегодня
Любителям велосипедов в Астане сообщили хорошую новость
В МИД Казахстана прокомментировали новые пошлины от США
Общество
10:37, Сегодня
В МИД Казахстана прокомментировали новые пошлины от США
К жителям Астаны обратились из-за строительства LRT
Общество
10:32, Сегодня
К жителям Астаны обратились из-за строительства LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: