Как в Алматы можно пройти пробный практический экзамен на права

Жители Алматы могут пройти предварительный практический экзамен на права, чтобы проверить свои навыки и выявить возможные ошибки перед основным тестом, сообщает Zakon.kz.

По информации алматинского филиала госкорпорации "Правительство для граждан", сделать это можно по адресу: микрорайон Саялы, улица Аккайнар, 1, Специализированный центр обслуживания населения №1.

Экзамен можно сдать в выходные дни: по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 9:00 до 18:00. Услуга предоставляется по предварительной записи. Кандидаты могут выбрать транспортное средство с механической или автоматической коробкой передач.

"Не все имеют четкое представление о том, как они будут сдавать практический экзамен, что такое автоматизированный автодром и как выставляется оценка в конце экзамена. Для того, чтобы это понять, нужна практика. Отмечу, что сдать экзамены несложно, если тщательно подготовиться к ним", – рассказал руководитель спецЦОНа №1 Асет Тургымбаев.

Для получения водительского удостоверения необходимо пройти два экзамена: теоретический и практический. На практическом экзамене количество упражнений зависит от категории водительских прав.

Как отмечают сотрудники спецЦОНа, одними из частых ошибок на экзамене являются игнорирование или незнание дорожных знаков, нарушение маршрута и пересечение стоп-линии.

К слову, прохождение предварительного практического экзамена помогает ознакомиться с маршрутом и снизить вероятность допущения таких оплошностей.

Записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН".

8 апреля в "Правительстве для граждан" подробно рассказали о порядке замены водительского удостоверения.