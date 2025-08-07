#АЭС в Казахстане
Общество

Пробный экзамен по вождению: что нужно знать казахстанцам

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 13:15 Фото: pexels
Сегодня, 7 августа 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились интересной информацией, касающейся практического экзамена на вождение, сообщает Zakon.kz.

Так, житель Казахстана обратился с вопросом к специалистам. Он звучал следующим образом:

"Обязательно ли наличие сертификата об окончании автошколы, чтобы пройти пробный практический экзамен, и сколько раз его можно проходить?"

Сотрудник корпорации поспешил ответить.

"Для того чтобы пройти пробный практический экзамен, необходим положительный результат сдачи теоретического экзамена, для записи на который обязательно наличие сертификата об окончании автошколы". НАО Пресс-служба "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В дополнительной части сказано, что пробные практические экзамены проводят в выходные дни:

"В субботу с 14:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00".

Записаться на него можно через мобильное приложение "ЦОН".

Ранее казахстанцам рассказывали, что фамилию супруга можно взять прямо во время регистрации брака.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
