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Общество

Любителям велосипедов в Астане сообщили хорошую новость

Астана, старт сезона велопроката, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:43 Фото: Instagram/CTS
Когда в Астане запустят городской прокат велосипедов, рассказали 9 апреля в City Transportation Systems, сообщает Zakon.kz.

Новый сезон городского велопроката "Astana Bike" в столице официально стартует 15 апреля.

"С 9:00 в день старта можно приобрести абонемент. Льготным пользователям необходимо заново авторизоваться для подтверждения льготы. Регистрация новых пользователей доступна круглогодично на сайте velobike.kz", – сообщили в CTS.

В компании также анонсировали обновленный дизайн велосипедов и станций.

Расположение станций, виды абонементов и другие подробности можно узнать сайте velobike.kz.

Кроме того, в CTS 8 апреля 2025 года проинформировали жителей и гостей Астаны об изменении схемы дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова из-за строительства LRT.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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