Любителям велосипедов в Астане сообщили хорошую новость
Фото: Instagram/CTS
Когда в Астане запустят городской прокат велосипедов, рассказали 9 апреля в City Transportation Systems, сообщает Zakon.kz.
Новый сезон городского велопроката "Astana Bike" в столице официально стартует 15 апреля.
"С 9:00 в день старта можно приобрести абонемент. Льготным пользователям необходимо заново авторизоваться для подтверждения льготы. Регистрация новых пользователей доступна круглогодично на сайте velobike.kz", – сообщили в CTS.
В компании также анонсировали обновленный дизайн велосипедов и станций.
Расположение станций, виды абонементов и другие подробности можно узнать сайте velobike.kz.
Кроме того, в CTS 8 апреля 2025 года проинформировали жителей и гостей Астаны об изменении схемы дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова из-за строительства LRT.
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