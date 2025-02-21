#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
События

Жителям Астаны сообщили хорошую новость по поводу пассажирских автобусов

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 16:06 Фото: unsplash
Компания City Transportation Systems рассказала астанчанам хорошую новость о пассажирских автобусах, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об увеличении транспорта на маршрутах. На 13 городских маршрутах добавляется 14 автобусов:

  • Маршрут №3 – теперь 18 автобусов (было 17);
  • Маршрут №7 – теперь 17 автобусов (было 16);
  • Маршрут №28 – теперь 20 автобусов (было 19);
  • Маршрут №37 – теперь 17 автобусов (было 16);
  • Маршрут №60 – теперь 16 автобусов (было 15);
  • Маршрут №63 – теперь 13 автобусов (было 12).

С 24 февраля:

  • Маршрут №20 – теперь 17 автобусов (было 16);
  • Маршрут №21 – теперь 17 автобусов (было 16);
  • Маршрут № 27 – теперь 11 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 57 – теперь 11 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 58 – теперь 16 автобусов (было 15);
  • Маршрут № 66 – теперь 13 автобусов (было 12);
  • Маршрут № 11 – теперь 2 автобуса (было 13).

В CTS отметили, что увеличение автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания.

20 февраля акимат Астаны сообщил жителям о том, что автобусные полосы города временно стали доступны для всех видов транспорта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Астане сносят жилой комплекс Family park
События
16:58, Сегодня
В Астане сносят жилой комплекс Family park
Мчащегося по дороге индийского дикобраза сняли в горах Алматы: редкие кадры
События
13:38, Сегодня
Мчащегося по дороге индийского дикобраза сняли в горах Алматы: редкие кадры
ЧС ввели в районе Карагандинской области: угроза энергокатастрофы
События
13:14, Сегодня
ЧС ввели в районе Карагандинской области: угроза энергокатастрофы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: