Жителям Астаны сообщили хорошую новость по поводу пассажирских автобусов

Компания City Transportation Systems рассказала астанчанам хорошую новость о пассажирских автобусах, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об увеличении транспорта на маршрутах. На 13 городских маршрутах добавляется 14 автобусов:

Маршрут №3 – теперь 18 автобусов (было 17);

Маршрут №7 – теперь 17 автобусов (было 16);

Маршрут №28 – теперь 20 автобусов (было 19);

Маршрут №37 – теперь 17 автобусов (было 16);

Маршрут №60 – теперь 16 автобусов (было 15);

Маршрут №63 – теперь 13 автобусов (было 12).

С 24 февраля:

Маршрут №20 – теперь 17 автобусов (было 16);

Маршрут №21 – теперь 17 автобусов (было 16);

Маршрут № 27 – теперь 11 автобусов (было 10);

Маршрут № 57 – теперь 11 автобусов (было 10);

Маршрут № 58 – теперь 16 автобусов (было 15);

Маршрут № 66 – теперь 13 автобусов (было 12);

Маршрут № 11 – теперь 2 автобуса (было 13).

В CTS отметили, что увеличение автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания.

20 февраля акимат Астаны сообщил жителям о том, что автобусные полосы города временно стали доступны для всех видов транспорта.