Жителям Астаны сообщили хорошую новость по поводу пассажирских автобусов
Фото: unsplash
Компания City Transportation Systems рассказала астанчанам хорошую новость о пассажирских автобусах, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об увеличении транспорта на маршрутах. На 13 городских маршрутах добавляется 14 автобусов:
- Маршрут №3 – теперь 18 автобусов (было 17);
- Маршрут №7 – теперь 17 автобусов (было 16);
- Маршрут №28 – теперь 20 автобусов (было 19);
- Маршрут №37 – теперь 17 автобусов (было 16);
- Маршрут №60 – теперь 16 автобусов (было 15);
- Маршрут №63 – теперь 13 автобусов (было 12).
С 24 февраля:
- Маршрут №20 – теперь 17 автобусов (было 16);
- Маршрут №21 – теперь 17 автобусов (было 16);
- Маршрут № 27 – теперь 11 автобусов (было 10);
- Маршрут № 57 – теперь 11 автобусов (было 10);
- Маршрут № 58 – теперь 16 автобусов (было 15);
- Маршрут № 66 – теперь 13 автобусов (было 12);
- Маршрут № 11 – теперь 2 автобуса (было 13).
В CTS отметили, что увеличение автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания.
20 февраля акимат Астаны сообщил жителям о том, что автобусные полосы города временно стали доступны для всех видов транспорта.
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