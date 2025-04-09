Казахстанцам после 10 апреля придется сдавать экзамен для замены прав: на рассылку отреагировали в МВД

Фото: Zakon.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана 9 апреля 2025 года прокомментировали информацию о замене водительских удостоверений, которая активно рассылается по соцсетям и мессенджерам, сообщает Zakon.kz.

Ранее на нее отреагировали в Департаменте полиции Алматы. "В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года, так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена. Вместе с тем МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе МВД РК в среду. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, для замены водительского удостоверения лицом предоставляются: документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. "В случае обмена водительского удостоверения после истечения срока действия дополнительно требуется медицинская справка. При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК. Подробно о порядке замены водительского удостоверения можете узнать здесь.

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