Об уголовной ответственности предупредили рыбаков в СКО
По информации Петропавловск.news, с середины апреля на водоемах Северо-Казахстанской области начнет действовать запрет на рыбалку в связи с началом нерестового периода (процесс оплодотворение икры у рыб и земноводных).
Ограничения введены для сохранения популяции рыбы и других водных обитателей. Нарушителям грозят штрафы и даже уголовная ответственность.
Как сообщили в Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, запрет действует согласно приказу министерства сельского хозяйства РК и распространяется на водоемы Ишимского бассейна в пределах Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.
Календарь запретов
- Щука, язь, судак: с 15 апреля по 15 мая;
- Сазан (карп): с 20 мая по 20 июня;
- Гаммарус: с 1 августа по 14 сентября;
- Циста артемии: с 1 марта по 15 июня;
- Речные раки: с 1 июня по 15 июля;
- Рыболовство в реках Ишим, Нура, Силеты и их притоках и водохранилищах: с 20 апреля по 20 мая.
В ведомстве призывают жителей области отнестись к природным ресурсам ответственно.
Ранее стало известно, что ловить раков на Каспии запретили в нескольких областях Казахстана.