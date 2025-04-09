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Общество

Об уголовной ответственности предупредили рыбаков в СКО

Рыбалка, вода, добыча, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 04:40 Фото: pixabay
С 15 апреля на водоемах Северо-Казахстанской области начинается период запрета на лов рыбы. Он связан с нерестом и необходимостью защитить водные ресурсы региона, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, с середины апреля на водоемах Северо-Казахстанской области начнет действовать запрет на рыбалку в связи с началом нерестового периода (процесс оплодотворение икры у рыб и земноводных).

Ограничения введены для сохранения популяции рыбы и других водных обитателей. Нарушителям грозят штрафы и даже уголовная ответственность.

Как сообщили в Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, запрет действует согласно приказу министерства сельского хозяйства РК и распространяется на водоемы Ишимского бассейна в пределах Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

Календарь запретов

  • Щука, язь, судак: с 15 апреля по 15 мая;
  • Сазан (карп): с 20 мая по 20 июня;
  • Гаммарус: с 1 августа по 14 сентября;
  • Циста артемии: с 1 марта по 15 июня;
  • Речные раки: с 1 июня по 15 июля;
  • Рыболовство в реках Ишим, Нура, Силеты и их притоках и водохранилищах: с 20 апреля по 20 мая.

В ведомстве призывают жителей области отнестись к природным ресурсам ответственно.

Ранее стало известно, что ловить раков на Каспии запретили в нескольких областях Казахстана.

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Аксинья Титова
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