Три рыбака утонули в Костанайской области

Фото: pixabay

Трое мужчин погибли на рыбалке в водоемах Костанайской области в период с 20 октября по 14 ноября 2026 года. Трагические инциденты произошли во время осеннего лова рыбы, сообщает Zakon.kz.

Издание "Алау" со ссылкой на областной ДЧС уточнило, что случаи гибели зарегистрировали в трех районах: 20 октября на озере Мырзаколь возле поселка Диевка в Аулиекольском районе утонул 60-летний житель Тобыла.

7 ноября на озере Бабьем возле села Амречье в Узункольском районе поисковая группа обнаружила тело 61-летнего мужчины в камышах, в 500 метрах от берега. В поисках участвовали спасатели, полицейские, сотрудники акимата и местные жители.

14 ноября на озере Матай возле села Евгеновка в районе имени Беимбета Майлина в воде нашли тело 53-летнего жителя села Константиновка Костанайского района. По данным ДЧС, за аналогичный период прошлого года в регионе не зарегистрировали ни одного случая гибели на воде. Ранее спасателям поступил сигнал о четырех рыбаках, заблудившихся в камышах на Бухтарминском водохранилище.

Поделитесь новостью