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Общество

Изменения ждут алматинцев в системе оплаты за отопление

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:43 Фото: pexels
В Алматы продолжается цифровизация систем учета тепла. И уже в ближайшие годы горожане смогут в режиме онлайн отслеживать свои расходы за отопление, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

Сейчас в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета тепла, и начисления производятся с учетом площади квартиры и с определенным временным сдвигом.

"Сегодня приборы учета стоят только на дома в целом. Из-за этого счета формируются по площади и с небольшой задержкой во времени", – пояснил Ерболат Досаев.

По его словам, город уже начал переход к цифровым системам учета, которые позволят вести точный контроль потребления на уровне каждой квартиры.

"В этом году мы начали цифровизацию процессов учета. Наша цель – обеспечить индивидуальный учет тепла по каждой квартире, чтобы жители четко понимали, сколько тепла потреблено и по какой температуре", – отметил аким.

Полностью завершить внедрение системы планируется в 2025-2026 годах. После этого у алматинцев появится возможность видеть актуальные счета в онлайн-режиме.


"Когда работы будут завершены, надеемся, что вы сможете практически сразу после расчетов видеть свои счета онлайн", – добавил Ерболат Досаев.

7 апреля стало известно, когда в Алматы начнут отключать отопление.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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